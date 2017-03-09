كيف يعالج الأطفال اللاجئون نفسيا؟

انطلاقاً من هذا القول..

وتقاطع المشاهدات والمتابعات في مخيمات اللاجئين السوريين..

لا بدّ من محاولة انقاذ جيل ٍ ضيّعته الظروف القسرية..

فالسنوات تمرّ وتحمل معها المرَّ والأمر.. أطفالٌ خارجَ المدارس, يعانون مشاكل حياتية انعكست وتنعكس نفسياً عليهم..

جمعيّة بيوند تعمل على جلسات مع نساء يأتين من المخيمات يومياً لبحث مشاكل اجتماعية وكيفية حلها مع مختصين في علم النفس والاجتماع

من هذه الجلسات تخرج نساءٌ تمت تسميتهنّ بالنساء الرائدات في المخيمات..

يؤخذ برأيهنّ في مجالات حياتية عديدة ...

لحياة أكثر أماناً اجتماعياً برغم الظروف...