الأمم المتحدة تستمع لشهادة 3 أطباء عن #مأساة_حلب

أدار الزميل طلال الحاج مراسل الحدث في نيويورك جلسة استماع في الأمم المتحدة لشهادات ثلاثة أطباء من مدينة حلب وذلك عن المأساة التي تعرضت لها المدينة في ديسمبر الماضي، وكانت الجلسة برعاية السعودية وقطر وتركيا وبالتنسيق مع الجمعية الطبية السورية الأميركية.

وخلال الجلسة اتهم مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مجلس الأمن بالعجز عن التحقيق والمحاسبة بجرائم استخدام الكلور في سوريا، وأكد أن انتهاكات النظام مستمرة في سوريا من الغوطة إلى ريف دمشق، مشيرا إلى أن نظام الأسد يستغل الهدن لتهجير الآلاف من السكان.