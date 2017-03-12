الميليشيات تمنع مياه الشرب عن 19 مليون يمني

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف فتح وجود تسعة عشر مليون يمني تمنع الميليشيا عنهم المياه الصالحة للشرب إلى جانب أربعة عشر مليونا يعانون من شح المواد الإغاثية ومليونا طفل آخرين يعانون من نقص التغذية الحاد.

وخلال مقابلة مع الحدث تطرق سيف فتح إلى ما تتعرض له سفن وقوافل الإغاثة التي تحتجزها الميليشيات، وقال إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تصادر قوافل الإغاثة وتبيعها في السوق السوداء وهو ما يعمق من آثار الحرب على اليمنيين، محملا الأمم المتحدة مسؤولية ما يدور في البلاد.

