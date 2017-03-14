الأسد تعمّد قصف مضخات المياه .. تقرير للأمم المتحدة

قذائف النظام وحمم طائراته التي استهدفت وادي بردا ليلا ونهارا كانت السبب وراء حرمان أكثر من خمسة ملايين مدني في دمشق من المصدر الوحيد الى المياه .. هذه هي الحقائق التي خلص اليها تفرير أممي عكفت على صياغته لجنة دولية أكدت أن النظام السوري وحده المسؤول عن قطع امدادات المياه .. التقريرالأممي برّأ أيضا ساحة فصائل المعارضة المسلحة التي اتهمها النظام بتلويث المياه أو تدمير مرافقها في وادي بردى الذي يحتوي يعتبر المخزون الرئيسي للمياه التي تغذي العاصمة السورية

تقرير اللجنة الدولية كشف أيضا أن القصف الذي استهدف مبنى الهلال الأحمر السوري في إدلب في فبراير نفذته على الأرجح مقاتلات للنظام أو روسية وكان متعمدا مما يعد جريمة حرب

وبهذا الأمر أيضا أعطى النظام أمرا لمقاتلاته باستهداف قافلة المساعدات الانسانية التي كان يسيرها الهلال الحمر السوري في بلدة أورم الكبرى للمحاصرين في حلب