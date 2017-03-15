الاجتماع العشائري السوري يبحث تشكيل جسم عسكري

مع استمرار الجدل الاقليمي والدولي حول معركة الرقة ودور قوات سوريا الديمقراطية والعشائر السورية في هذه المعركة عقد ممثلو عشائر وقبائل سورية اجتماعاً في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا ضمن احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة للثورة السورية..

قبل الاجتماع كان الحديث يدور في كواليس المؤتمر حول تشكيل جيش العشائر للمشاركة في معارك منطقة الجزيرة والفرات شرق سوريا، بالاضافة إلى جسم سياسي يتولى إدارة هذه المناطق، إلا أنّ الإعلان تأجل إلى مؤتمر سيعقد خلال الفترة القصيرة القادمة في العاصمة التركية أنقرة...

تم تأجيل الاعلان بسبب بعض الامور اللوجستية والمشاورات مع قوات التحالف الدولية عبر تركيا..

المباحثات حالياً بين تركيا والتحالف الدولي بخصوص هذا التشكيل الجديد ونطاق عمله داخل سوريا، والمكونات العشائرية التي تنضوي في إطار هذا الجيش.

كان هناك رغبة كبيرة من بقية شيوخ العشائر في سوريا لتأجيل المؤتمر والحضور والمشاركة بفعالية كبيرة، لذلك تم تأجيل المؤتمر

تم الاتفاق على أن يكون هناك مؤتمر قادم يضم جميع العشائر والقبائل السورية في أنقرة حيث سيعلن جسم سياسي وآخر عسكري لقتال تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية ونظام الاسد.

ورغم تأجيل الاعلان عن تشكيل جيش العشائر إلا أن المؤشرات الأولية للجسم العسكري الجديد تم وضعها ودراستها مع الجانب التركي الذي سيقدم مقرات تدريب المقاتلين داخل الأراضي التركية بحسب منظمي المؤتمر.

تشكيل جيش العشائر بدأ قبل 15 يوماً وهو قائم حتى اليوم وتم وضع الخطوط العريضة لهذا التشكيل والامور حالياً بيد تركيا وهي اختارت لنا اماكن تدريب المقاتلين وتم اختيار الضباط الذين سيشرفون على هذا ا لجيش، ولكن نحن حالياً لانريد الاعلان بشكل رسمي عن هذا الجيش، حيث تجري الاستعدادات للتدريب النواة الاساسية داخل تركيا..

ورغم تأكيد الحاضرين أن جيش العشائر سيبصر النور قريباً من تركيا، إلا أن الأسئلة تدور حالياً حول طبيعة المناطق السورية التي سيعمل بها، وكيف ستكون علاقته مع التحالف الدولي الذي يدعم بدوره قوات سوريا الديمقراطية...