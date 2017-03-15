مخاوف من هجمات على مصالح غربية في الجزائر

أيام بعد هذا الاعلان لثلاث مجموعات مسلحة شمال مالي , حركت قوات الجيش الجزائري تعزيزات عسكرية نحو جنوبها الكبير في الحدود مع مالي , و سبق التحرك زيارة لقائد أركان الجيش الفريق قائد صالح الى المنطقة للوقوف على جاهزية الجنود لصد أي هجمات أو عمليات تسلل .

و يبدو أن التنظيم الجديد أثار مخاوف الجزائر الملتهبة حدودها منذ سنوات , فسارعت الى اعلان استنفار أخر للتنسيق مع دول الجوار , و إن قلل خبراء من خطورة التنظيم الذي اطلق على نفسه تنظيم نصرة الاسلام و المسلمين

و لا يتفق أخرون مع المقللين من خطورة التنظيم , و لا يستبعدون قيامه بشن هجمات على مصالح حيوية غربية مثلما حدث العام 2013 في المجمع الغازي بتينقتورين جنوب الجزائر الذي تبنته حينه جماعة ما يعرف بـ ( المرابطون ) التي انضوت بدورها تحت لواء التنظيم الجديد

و لم تحف وزارة الدفاع قلقها من التنظيم الجديد ما يرفع بخسب أمنيين من وتيرة العمليات الاستباقية كما سيرفع من موازنة الدفاع في زمن التقشف و هي موازنة مرتفعة أصلا مقارنة بقطاعات أخرى في البلاد