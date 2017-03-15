لولا_تدخل_حزب_الله هاشتاغ يعصف بلبنان

تحريض وشتم وسخرية لاذعة قادها مناصرو ميليشيا حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي ضد البطريرك الطائفة المارونية مار بشارة الراعي

الحملة الممنهجة طالت رأس الكنيسة بسبب انتقاده تدخل ميليشيا حزب الله في سوريا

هاشتاغ "لولا تدخل حزب الله"، اجتاح حسابات مناصري الميليشيا

ابرز ما قاله مؤيدوه

انه

لولا تدخل ميليشيا الحزب لما سلم مسيحيو لبنان من داعش بحسب ادعائهم

واستشهدوا بما قاله نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم الذي ردد في اكثر من مناسبة

انه

لولا تدخل الحزب لاقيمت حواجز لداعش في المناطق المسيحية

تعليقات اخرى انتقدت تدخل رجال الدين في السياسية، متناسين ان حزب الله حزب عقائدي مذهبي على رأسه رجل دين معمم

وحملت التعليقات في طياتها تهديدات وصلت حد الدعوة لحرق الكنيسة المارونية

الحملة الممنهجة ضد راس الكنيسة المارونية انطلقت ايضا على منصات اعلام الحزب وحلفائه حيث عنونت صحيفة الاخبار بسخرية

"""" الراعي يراعي الرعاة لا الرعية """



في الضفة اللبنانية الاخرى انطلقت حملة لدعم البطريرك

فكتب البعض أن "أسوأ ما في هجوم حزب الله على البطريرك ادعاء الحزب حماية المسيحيين بسلاحه

واخرون اكدوا

انه لولا تدخل حزب الله في سوريا لما زاد عدد الارامل والايتام في سوريا ولما لجأ ملايين منهم لدول الجوار بما فيها لبنان