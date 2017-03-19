ما هي سرايا الأشتر الإرهابية في البحرين؟

سرايا الأشتر هي أحدث اسم على القائمة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية..

هي ميليشيات بحرينية برزت منذ قرابة ستة أعوام..

وهي مصنفة كتنظيم إرهابي في دول خليجية عدة كالبحرين والسعودية والإمارات والكويت..

وتحصل على دعم إيراني كبير يشمل التمويل والتسليح والتدريب بل واستضافة عدد كبير من عناصر التنظيم الفارين..

برز التنظيم خلال أعمال الشغب والعنف التي شهدتها البحرين عام ألفين وأحد عشر

بعدها بعام تحول إلى تنظيم بهيكلية واضحة له أذرع سياسية وعسكرية تم تأسيسها على يد كل من أحمد يوسف سرحان واسمه الحركي "أبو منتظر" وجاسم أحمد عبدالله واسمه الحركي "ذوالفقار" وهما بحرينيان هاربان في إيران..

التنظيم تبنى عمليات إرهابية وحوادث اغتيال لأفراد في الأمن بين عامي الفين وثلاثة عشر وألفين وخمسة عشر..

كما أعترف موقوفون ينتمون إليه أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان والعراق على يد حزب الله وأيضا في إيران على يد الحرس الثوري الإيراني..