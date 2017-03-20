الشاويش... حاكم في مخيمات اللاجئين

أثناء تنقلّنا في مخيمات عشوائية في البقاع اللبناني.. خيمة تختلف عن غيرها من حيث الرفاهية النسبية... تنادي العين.

ومتى تسأل عن السبب : فيكون الجواب إنها خيمة الشاويش.

إذن مهنة الشاويش لم تبدأ مع اللجوء، لكنها تعرضت لتغيّر في مهماتها.

فالشاويش كان نوعاً من متعهد عمال، يأتي بعمال سوريين الى لبنان، ينصب لهم مخيماً يكون هو شاويشه بعد أخذ الإذن من صاحب الأرض، بعدها يؤمن لهم عملا في هذه الأرض ويأخذ نسبة منهم, وعمولة من صاحب الأرض,

بعد موجة النزوح واللجوء بات الشاويش, هو الحاكم داخل المخيّم...

ولمسنا سلطته إذ كان من المُستحسن دوما التنسيق معه للتصوير داخل المخيم.. وفي هذه المخيمات، باتت مهمة "الشاويش" عرفا بطابع اداري واجتماعي وامني يدير ويحكم علاقات المخيم الاجتماعية الداخلية والخارجية

عدد كبيرٌ منهم وليس جميعُهم... يستغلون موقعهم.. ويجمعون ثروة..

اللاجئ يدفع لهم إيجار الخيمة, يأخذون نسبة من عمله في الحقول الزراعية مثلاً

إضافة إلى أنهم صلة الوصل بين الجمعيات والمخيّم.. وبالتالي فإنّ المساعدات تصلهم وهم من يوزعونها.