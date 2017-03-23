الرهان على قبائل طوق صنعاء

مع تقدم قوات الشرعية في جبهات عدة واقتراب معركة العاصمة صنعاء ، يبدو الرهان على قبائل الطوق.

وكما دعمت قبائل الطوق ميليشيات الحوثي أثناء اجتياح صنعاء ، فإن الأنظار تتجه صوبها لإسقاط الانقلاب.

قبائل طوق صنعاء تتكون من

سنحان وبلاد الروس من الجنوب

خولان وبني حشيش من الشرق

قبائل نهم شمال شرق

أرحب وعمران من الشمال

بني مطر وهمدان من جهتي غرب وشمال غرب

هزائم ميليشيات الحوثي وصالح عسكريا وانحسار نفوذها أثر على موقفها القبلي بسبب:

تفاقم الصراع بين شريكي الانقلاب

ضعف القدرة المالية للانقلابيين

تقدم قوات الشرعية

استقطاب الشرعية لرموز القبائل

وانضمام مئات الضباط من القبائل الى صفوف الشرعية

سياسة التمييز الذي يمارسها الحوثيون ضد القبائل

أكثر قبائل الطوق مناهضة للمخلوع والحوثيين هما نهم وأرحب وتمثلان بوابة عودة الشرعية من خلال تقدم الجيش عبرهما.

الرهان يتجه نحو همدان الى الشمال وهي قبائل حاشدية يتمتع حزب الاصلاح وآل الاحمر فيها بنفوذ كبير ، بينما تقف خولان من جهة الشرق على خط الحياد الى حد كبير حتى الآن.

أما قبائل سنحان وبلاد الروس التي تتحكم بالمدخل الجنوبي لصنعاء فتدين بالولاء المطلق لصالح.

فيما قبائل بني حشيش من جهة الشرق قاتلت الى جانب الحوثيين في حروب سابقة.