العشائر العربية قد تحسم معركة الرقة

العشائر العربية قد تصبح الورقة الرابحة في معركة الرقة في سوريا.. وسط حالة التنافس، بل الصراع بين قوات درع الفرات المدعومة تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.. في السيطرة على المدينة بعد طرد داعش منها.

حسب وثيقة صادرة عن معهد واشنطن، فإن أهم العشائر في المنطقة هي البياطرة- العجيل- البريج والنعيم.

هذه العشائر، متفقة على طرد داعش من الرقة ومتفقة أيضا على رفضها لأي دور للأكراد أوالمليشيات الشيعية في معركة الرقة.

الوثيقة تفرز أبرز عشائر الرقة على النحو التالي:

عشيرة البياطرة، التي تحتضن الجيش السوري الحر وتعارض بشدة النظام السوري.

عشيرة العجيل التي ينحدر منها أمير داعش في الرقة، أبولقمان، وتتميز بعدائها الشديد للأكراد.

عشيرة البريج يتهمها التقرير بأنها توفر حاضنة لداعش.

أما عشيرة النعيم فيقول التقرير إن ولاءاتها تتأرجح بين داعش والنظام السوري والأكراد..

تقرير معهد واشنطن يلفت الانتباه إلى أن هذه العشائر العربية رغم اختلاف توجهاتها، يمكنها أنها تكون خيارا جيدا لواشنطن لمسك الأرض والسيطرة على الرقة بعد طرد داعش منها.