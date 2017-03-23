سفيان أبو حتة 8 سنوات يرتجف بين أيدي جنود الاحتلال

أظهر مقطع فيديو عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يمسكون طفلا فلسطينيا في الثامنة من عمره ويطوفون به الأزقة والبيوت يطالبونه بإرشادهم على صبية ادعى جنود الاحتلال أنهم رشقوا بحجارة وقذفوا بزجاجة حارقة، مستوطنة "كريات أربع".

الطفل المدعو" سفيان أبو حتة" والذي كان يبكي ويرتجف خوفا نجا من قبضة جنود الاحتلال بعد أن تدخلت نساء الحي وتصدين للجنود وسحبن الصبي من بين أيديهم وأعادوه لوالدته التي كانت في زيارة للحي.