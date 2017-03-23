طلب بريطاني: الحرس الثوري إرهابي

التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار فرضت نفسها على جدول أعمال مجلس العموم البريطاني ..

تدخلات باتت واضحة حتى طالب نواب من مختلف الاحزاب البريطاني حكومة تيريزا ماي بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم ...

النواب نددوا بالدورالإيراني في المنطقة معتبرين ان الحرس الثوري وراء التدخلات في الشرق الاوسط وهو اليد العسكرية لايران .

النواب سلطوا ايضا الضوء على ممارسات النظام الايراني ضد قوى المعارضة في الداخل.. وتطرقوا الى قتل واضطهاد الشعب الايراني والاقليات الدينية والعرقية المختلفة مطالبين بفرض عقوبات عليها ...

كما اقترحوا تقديم دعم للمعارضة الإيرانية في مواجهة اضطهاد النظام في طهران..

ويبدو ان ادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب موضوع بات مطروحا في اوروبا ،، في الوقت الذي تبحث ادارة ترمب القيام بخطوة مماثلة..