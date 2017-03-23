مراسل الحدث يرافق كتيبة الاستطلاع السعودية ويرصد العمليات الجوية للتحالف

ساهمت العواصفُ الرملية ُ الموسمية في مناطق ِ حزام صنعاء بإضعافِ الخطوط الدفاعيةِ للمليشيات ِ المتمترسةِ في الأخاديدِ الصخرية،وهو ما دفعهم لعدم الصمودِ أمام تقدّم ِ الجيش اليمني، هنا نوثـّقُ هروبَ بعض ِ الأفرادِ إثرَ غارةٍ جوية للتحالف العربي.

معركة ُ صنعاء لا تخضعُ للحسابات العسكريةِ المسبقة لأنّ التطوراتِ السريعة َ على الأرض تساهمُ في تكرار ِ تغيّر ِ المشهدِ العسكري.

بعد مديريةِ نهم تكون كلّ ُ الموانع ِ الطبيعيةِ في قبضةِ الشرعية وهو ما يسهّلُ معركتي استردادِ ارحب وبني حشيش ، ويجعلُ مهمة َ إمساكِ الأرض أكثرَ سهولة ً للجيش ِ الوطني.