دعوى قضائية في إسبانيا ضد بعض رموز الأسد

لم يخطر في بال هؤلاء يوما أن يتم تداول أسمائهم أمام محاكم دولية ... أركان نظام الأسد يقتربون شيئا فشيء من المثول أمام قوس العدالة.

المحكمة الإسبانية الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية تقبل دعوى مقدمة من أمل امرأة اسبانية من أصل سوري تتهم فيها نظام الاسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله.

شقيق أمل هو ضحية ارهاب دولة والدليل الذي تستند عليه المحكمة هو قيصر المصور الذي فر من سوريا ومعه صور الاف الضحايا.

دعوى تتهم تسعة مسؤولين في نظام الأسد بينهم علي مملوك وعبد الفتاح قدسية ومحمد ديب زيتون واللواء جميل حسن إضافة إلى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع بانتهاكات ضد الانسانية وجريمة حرب وتعذيب واخفاء قسري.

في خطوة من شأنها تضييق الخناق على أركان النظام وزيادة عزلته.

القضاء الفرنسي بدوره يحقق بوقائع يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية" من خلال الاستناد أيضا إلى الصور التي التقطها سيزار.

خبراء قانونيون يرون أن هذا النوع من القضايا يساعد على تخطي العقبات أمام تحويل الأسد وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتطلب قرارا من مجلس الأمن