السيطرة على حريق في برج قيد الإنشاء في "داون تاون" #دبي

سيطر الدفاع المدني على حريق وقع صباح اليوم في ابراج فاونتين فيوز تحت الانشاء بداون تاون دبي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأضاف أن وحدات الإسعاف متواجدة في الموقع و لا يوجد بلاغ عن اي إصابات حتى اللحظة.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم اغلاق الطرق المؤدية الى بوليفارد محمد من راشد في منطقة تقاطع السينما، وتم تحويل الشوارع الى الشارع العلوي.

كم تم إغلاق تقاطع رقم 7 المودي الى برج خليفة و تحويل حركة المرور للموظفين الى مواقف الأزياء.