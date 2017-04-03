المشاهد الأولية بعد تفجير مترو سان بطرسبرغ

قال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب خمسون آخرون في انفجار ضرب شبكة مترو سان بطرسبرج.

واضافت أجهزة الطوارئ أن الانفجار وقع بين محطتي للمترو في المدينة ونفذ بعبوة مليئة بالشظايا... من جانبه صرح الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن حكومته تدرس كل الأسباب وراء الانفجار بما في ذلك احتمال الإرهاب...واضاف بوتين أنه تحدث مع رؤساء الأجهزة الأمنية الخاصة، مشيرا إلى أنهم مازالوا يعملون لتحديد سبب الانفجارات.