بالأدلة كشف كذب النظام وروسيا حول مجزرة خان شيخون

أثار بيان وزارة الدفاع الروسية الذي قال إن مجزرة الكيماوي التي وقعت في مدينة خان شيخون نتج عن استهداف مخزن أسلحة سامة استهدفته طائرات النظام غضب الكثيرين أبرزهم مندوب فرنسا في الأمم المتحدة الذي سخر من هذا البيان

كما أصدرت منظمةٌ فريق استخبارات النزاعات المعنية بالشأن الروسي تقريرا يصف الادعاء الروسي بالكاذب مستندة إلى أدلة تفند هذا الادعاء

بيان وزارة الدفاع الروسية اتهم المعارضة بالحصول على كميات من الأسلحة الكيماوية من تنظيم داعش في العراق الأمر الذي اعتبرته المنظمة في تقريرها أمراً غير منطقي حيث أن فصائل المعارضة في تلك المنطقة تقاتل داعش ولا يوجد رابط أو طريق بين مناطقها ومناطق التنظيم في العراق

كما قالت المنظمة إن وزارة الدفاع الروسية تنشر عادة لقطات من الجو لاستهداف مخازن أو تجمعات للمسلحين لكن في حادثة خان شيخون لم تصدر أي صور من الجو

والصور التي بثها ناشطون توضح أن الهجوم استهدف منطقة مفتوحة وليست داخل مخزن أو مكان مُغلق

كما أن الهجوم وقع عند الساعة السادسة والنصف صباح الثلاثاء أي قبل الهجوم الذي أشارت اليه وزارة الدفاع الروسية بأكثر من ثلاث ساعات والذي استهدف في واقع الأمر المشفى الذي يعالج فيه مصابو الهجوم الكيماوي