بالمعلومات والصور.. صواريخ توماهوك التي قصفت مواقع الأسد

صاروخ توماهوك طويل المدى من فئة كروز بسرعة تفوق سرعة الصوت ويستخدم لضرب الأهداف الأرضية ولا تعوقه الأحوال الجوية .. المرة الأولى التي استخدم فيها الصاروخ كانت في حرب الخليج في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 ..

يبلغ طوله نحو 6 متر(6.25) وقطره نصف متر (51.81) وتتراوح زنته بين 1315 الى 1587 كغم

الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية وأخرى تقليدية تصل زنتها لأكثر من 450 كغم ويمكن اطلاقه من قواعد ثابتة اضافة للبوارج والغواصات ويتراوح مداه ليصل الى 1600 كم

يستطيع توماهوك من الفئة سي أن يحمل رؤوسا متفجرة زنتها 450 كغم ويبلغ مداه 1600 كم في حين يحمل توماهوك دي 166 قنبلة ذات آثار مشتركة ويصل مداه الى 1250 كم .. نموذج آخر مطور وهو توماهوك بلوك 3 .. التحسينات شملت المحرك ويبلغ مداه أيضا 1600 كم ورأس حربي بمدى أوسع وتحديد لزمن الوصول، والقدرة على الملاحة باستخدام وحدة متطورة ونظام تحديد المواقع العالمي .. تلك التحسينات ساعدت في تقليل الوقت اللازم لتخطيط الضربة العسكرية وزيادة دقتها .. نموذج آخر مطور من توماهوك وهو الجيل الرابع .. .. وفيه زيادة المرونة باستخدام الاتصالات في الاتجاهين لإعادة برمجة الصاروخ أثناء الطيران إلى نقطة جديدة مخطط لها مسبقا، وامكانية توجيهه إلى هدف جديد

ورفع زمن الاستجابة للإطلاق والقدرة على توفير معطيات عن الأضرار الناجمة من الاستهداف وتوفير صورة للهدف أو على طول مسار الرحلة الصاروخية كما أن تكلفة إنتاجه أقل بكثير من تكلفة المولد الثالث الجديد