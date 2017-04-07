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لقاء العبادي والوفد الكردي والاتفاق حول معوقات تنفيذ المادة 140 بشأن أقليم كردستان

المصدر: الحدث.نت
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لقاء العبادي والوفد الكردي والاتفاق على تجاوز المعوقات التي تحول دون تنفيذ المادة 140 بشأن أقليم كردستان

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