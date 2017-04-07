لقاء العبادي والوفد الكردي والاتفاق حول معوقات تنفيذ المادة 140 بشأن أقليم كردستان آخر تحديث: الجمعة 10 رجب 1438 هـ - 07 أبريل 2017 KSA 23:49 - GMT 20:49 تارخ النشر: الجمعة 10 رجب 1438 هـ - 07 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لقاء العبادي والوفد الكردي والاتفاق حول معوقات تنفيذ المادة 140 بشأن أقليم كردستان PDF اطبع حجم الخط لقاء العبادي والوفد الكردي والاتفاق على تجاوز المعوقات التي تحول دون تنفيذ المادة 140 بشأن أقليم كردستان