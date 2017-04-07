مشروع قرار روسي مضاد بمجلس الأمن يلغي استجواب ضباط وطياري الأسد آخر تحديث: الجمعة 10 رجب 1438 هـ - 07 أبريل 2017 KSA 23:07 - GMT 20:07 تارخ النشر: الجمعة 10 رجب 1438 هـ - 07 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مشروع قرار روسي مضاد بمجلس الأمن يلغي استجواب ضباط وطياري الأسد PDF اطبع حجم الخط روسيا توزع مشروعا مضادا في مجلس الأمن يلغي استجواب ضباط وطياري الأسد، وميركل تقول إن عدم صدور قرار فضيحة