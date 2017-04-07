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مشروع قرار روسي مضاد بمجلس الأمن يلغي استجواب ضباط وطياري الأسد

المصدر: الحدث.نت
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روسيا توزع مشروعا مضادا في مجلس الأمن يلغي استجواب ضباط وطياري الأسد، وميركل تقول إن عدم صدور قرار فضيحة

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