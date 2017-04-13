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روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بشأن الكيماوي في سوريا

المصدر: الحدث.نت
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روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بشأن استخدام الكيماوي في سوريا، ولندن وباريس تحذران

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