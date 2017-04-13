روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بشأن الكيماوي في سوريا آخر تحديث: الخميس 16 رجب 1438 هـ - 13 أبريل 2017 KSA 03:06 - GMT 00:06 تارخ النشر: الخميس 16 رجب 1438 هـ - 13 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بشأن الكيماوي في سوريا PDF اطبع حجم الخط روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بشأن استخدام الكيماوي في سوريا، ولندن وباريس تحذران