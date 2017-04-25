كيف يبدو الأسير بعد 80 يوما من الإضراب عن الطعام؟

هذا ما بدا عليه حالُ الأسير الفلسطيني محمد القيق بعد نحو ثمانين ٨٠ يوما من إضرابِه عن الطعام . وهذا ما كان قد قاله لنا في وصفِ حالتِه قبل إعادةِ اعتقالِه.

الإضرابُ عن الطعام، يعني توقـّفَ الأسير ِ عن تناول ِ الطعام ِ نهائيا ً واعتمادَه ُ على الماء ِ و الملح فقط ، من دون ِ اللجوءِ إلى أيةِ محاليلَ دوائيةٍ أو غذائية إلا إذا أجبرَ قـَصرا ً عليها.

ويمرّ ُ المضربون عن الطعام في مراحلَ صحيةٍ عدّة ، تبدأ منذ ُ الأسبوع ِ الأول.

في الأسبوعن الأول والثاني: تختفي آلامُ الجوع ِ وتقلـّصات المعدة و يبدأ ُ الصداع ُ و الإرهاق نتيجة َ انخفاض ِ معدّلاتِ السكّر ِ في الدم.

في الأسبوعين الثالثِ و الرابع: جوع ٌ شديدٌ مصحوبٌ بالدوران ِ وقلةِ التركيز مع ضمور ٍ في العضلاتِ و تباطؤ ِ خفقان ِ القلب و انخفاض ِ الضغط

بعد الشهر ِ الأول: وهي المرحلة ُ الأصعب، يفقدُ جسمُ المضربِ عن الطعام نحوَ ثلثِ وزنِه مع قيء ٍ شديدٍ ودوار ٍ و اختلال ٍ في الحواس،

تتطوّرُ إلى فقدان ِ السمع ِ و البصر ومشكلاتٍ حادّة في التركيز، إضافة ً لنزيفٍ في أماكن َ مختلفةٍ في الجسم، بالتزامن ِ مع فشل ٍ في بعض الأعضاء.

بعد الأسبوع ِ السادس: تصبحُ إمكانية ُ الوفاة واردة ً في كلّ ِ وقتٍ، مع احتمال ِ فشل ٍ مفاجىء في القلبِ أو انسدادِ الشرايين.

ثباتُ الاسير ِ أطولَ مدةٍ في إضرابِه عن الطعام أو استسلامُ جسمِه وانهيارُه كليا، لا يعتمدُ على عزيمتِه في مواجهةِ الموت، وإنّما على سجلـِّه المرضي و عمرِه وبنيتِه.

في سبيل ِ تحقيق ِ الكرامة، لا يملكُ الأسيرُ الفلسطيني إلا استعمالَ جسدِه ضدّ الطبيعة، فيمنعَ عنه الغذاءَ ، لتصبحَ حياتـُه في كفّة، وكرامتـُه في الأخرى