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موسكو تواصل دفاعها عن النظام في حادثة خان شيخون وتطالب بتحقيق "محايد

المصدر: الحدث.نت
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واصلت موسكو دفاعها عن النظام في حادثة خان شيخون وجددت مطالبها بتحقيق "محايد" بينما أكدت فرنسا مسؤولية النظام السوري.

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