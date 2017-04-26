موسكو تواصل دفاعها عن النظام في حادثة خان شيخون وتطالب بتحقيق "محايد آخر تحديث: الأربعاء 29 رجب 1438 هـ - 26 أبريل 2017 KSA 18:49 - GMT 15:49 تارخ النشر: الأربعاء 29 رجب 1438 هـ - 26 أبريل 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موسكو تواصل دفاعها عن النظام في حادثة خان شيخون وتطالب بتحقيق "محايد PDF اطبع حجم الخط واصلت موسكو دفاعها عن النظام في حادثة خان شيخون وجددت مطالبها بتحقيق "محايد" بينما أكدت فرنسا مسؤولية النظام السوري.