تعرف على #مشروع_البحر_الأحمر #السعودية

هو مشروع سياحي عالمي أطلقه نائب الملك رئيس مجلس الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع السياحة والضيافة والفندقة .. لتطوير منتجعات سياحية استثنائية في المنطقة ..

المشروع سيقام بين مدينتي أملج والوجه ومن المقرر أن يقام على أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، حيث ستقام منتجعات سياحية في أكثر من 50 جزيرة طبيعية ..

ويضم المشروع محميات طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة وبالإضافة إلى البراكين الخاملة.

ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019 .. للبدء بالمرحلة الأولى والتي ستنتهي في الربع الأخير من عام 2022