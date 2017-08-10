قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبومشعل وتهدم منازل منفذي عملية القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله حيث شرعت جرافات بهدم منازل منفذي عملية القدس التي وقعت في شهر رمضان المبارك، وحسب ما أفادت مصادر محلية فإن قرابة خمسين مركبة عسكرية اقتحمت القرية.

وقال رئيس مجلس قرية دير أبو مشعل إن الأهالي تجمعوا في الشوارع الرئيسية وقرب المنازل الثلاثة حيث اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص. ويشار إلى أن عملية القدس أسفرت في حينها عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة أخرين.