مشاهد مروعة لمرضى الكوليرا في اليمن

تواصل أعداد الإصابات بوباء الكلويرا في اليمن إرتفاعها حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المشتبهة بالوباء والمسجلة حتى اليوم بلغت ما يقارب الأربعمائة وخمسة وثمانين ألف حالة

فيما بلغ عدد الوفيات بالمرض والمسجلة الفا وتسعمائة واحدى وستين ضحية في إحدى وعشرين محافظة يمنية وفقا لمنظمة السحة العالمية وسط تحذيرات اممية من كارثة انسانية تنتظر اليمن