هوشيار زيباري: إجراء الاستفتاء نابع من اليأس من بغداد

قال هوشيار زيباري عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان إن طلب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تأجيل الاستفتاء لم يكن مقبولا، مؤكدا أن الاستعدادات جارية في الاقليم لاجراء الاستفتاء في موعده.

زيباري وفي مقابلة مع الحدث أوضح أن الوفد الكردي الذي يغادر إلى بغداد لن يتحدث فقط على الاستفتاء بل يحمل معه كل الملفات العالقة بين المركز والإقليم.