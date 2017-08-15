تصريحات وزير الدولة الاماراتي حول قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الموقف القطري مكابر، مشيراً إلى الدوحة تتهمُ الإمارات بتصدرِ الحملة، في حين ترى أن فتح َ جبهات مع السعودية وتقويضَ الأمن في البحرين ومصر حقٌ طبيعي لها.. الأمر الذي اعتبره قرقاش بمنطقِ اللامنطق .وجدد وزيرُ الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدعوةَ للدوحة بالعودة للمنطق وللمطالبِ الثلاثة عشر كإقرارٍ للتفاوض وكإقرارٍ بأن الحلَ في الرياض قرقاش أشار الى إن التحرك القطري يحرق جسور الدوحة مع محيطها ويرمي في خيبته كل الأوراق أملاً في تدخل خارج

تساءل قرقاش عبر تغريدات نشرها في حسابه على تويتر، إذا كانت الإمارات المحرضة، فلم تسيس قطر شعيرة الحج، ولم يغط إعلامها بشكل خبيت أحداث العوّامية في القطيف، ولم الاستدارة المخزية في اليمن ولم المواقف المتخبطة البعيدة عن المنطق وأضاف قرقاش أن شعارات السيادة التي تطلقها قطرهزيلة