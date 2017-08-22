المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة لمفاوضات جنيف

التقت فصائل المعارضة السورية في الرياض في محاولة جديدة منها لتشكيل جبهة موحدة للمشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة التي تأمل الأمم المتحدة في أن تكون جوهرية.

الهيئة العليا للمفاوضات عقدت اجتماعا استمر لساعات في الرياض مع وفود من مجموعتي القاهرة وموسكو. ويشكل مصير بشار الأسد رأس النظام عقبة أساسية في توحيد الرؤى مع رفض مجموعة موسكو الخوض في مصير الأسد فيما تدعو كل من الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعة القاهرة إلى أن يكون مستقبل سوريا دون الأسد