شارل جبور: صفقة حزب الله و داعش خطيئة لا تغتفر

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور وصف الصفقة بأنها تهريب من حزب الله للمسلحين، وقال إن ذلك يؤكد أن داعش هو من مكون حزب الله ونظام الأسد.

جبور وفي مقابلة مع الحدث قال إن دعوة حزب الله للتظاهر الخميس المقبل تأتي في محاولة من هذه الميليشيات لنسب الانتصار لها، وأضاف أن الصفقة مع داعش خطيئة لا تغتفر لحزب الله.