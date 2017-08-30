طهران هي الوجهة التي تسأل عن صفقة حزب الله وداعش

قال د حسن منيمنة استاذ في معهد الشرق الأوسط في بغداد ان مخاوف بغداد من صفقة حزب الله في محلها، ولكن الوجهة التي يجب ان تسأل عن هذه الصفقة هي طهران وليس حزب الله. هذا تفاخر من الجانب الإيراني ان الطريق اصبح مفتوحا من مشهد الى الضاحية الجنوبية في لبنان.

وأضاف انه لم يسبق من قبل ان قبِل تنظيم داعش بإتفاقية من هذا النوع.