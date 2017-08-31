الائتلاف السوري يتهم دي ميستورا بالتخلي عن مسؤولياته

انتقد الائتلاف الوطني المعارض بشدة صمت المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن اتفاق حزب الله وداعش، وقال أحمد رمضان رئيس دائرة الاعلام في الائتلاف إن دي ميستورا لم يشر في كلمته أمام مجلس الأمن ولو بكلمة واحدة إلى الاتفاق الخطير بين داعش وحزب الله الذي يتناقض مع كل القرارات الأممية.

رمضان وفي مقابلة مع الحدث اتهم دي ميستورا بمحاولة الهروب إلى الأمام بحديثه عن وفد المعارضة، معربا عن أسفه لرضوخه إلى الضغوط الروسية.