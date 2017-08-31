لماذا قال التيار الصدري فلتذهب الحكومة السورية للجحيم؟

قال النائب عن كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري في البرلمان عواد العوادي إن أي عراقي لا يمكن أن يقبل بالمساومة على دم شعبه، وأضاف أن على الحكومة السورية أن تذهب إلى الجحيم إذا كانت ستزهق دماء الشعب العراقي من أجلها.

العوادي وفي مقابلة مع الحدث طالب الحكومة العراقية باتخاذ مواقف أقوى بشأن صفقة حزب الله وداعش.