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نقل داعش لحدود العراق هل يهدف لإبادة المحافظات السنية؟

المصدر: الحدث.نت
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قال الشيخ مزاحم الحويت الناطق باسم العشائر العربية في نينوى إن العشائر ترفض صفقة حزب الله وداعش معتبرا أن نقل مقاتلي التنظيم إلى المناطق المتاخمة للحدود العراقية هو تهديد جديد للمحافظات السنية وسيناريو جديد يهدد أبناء السنة
وأكد الحويت في مقابلة مع الحدث أن التحالف بين داعش والمليشيات المدعومة من إيران أصبح مكشوفا، وطالب التحالف الدولي بقصف أي قافلة تحاول الاقتراب من الحدود العراقية.

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