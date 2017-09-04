رئيس الجبهة التركمانية: نتعرض لجرائم منظمة في كركوك

طالب رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي الحكومة العراقية والسفارة الأميركية بفتح تحقيق بقيام الحكومة المحلية في كركوك بإدخال مئتي عنصر من حزب العمال الكردستاني إلى مطار كركوك المعروف بقاعدة K1، فيما ترفض الحكومة المحلية تسليح العشائر التركمانية في المحافظة، محذرا محافظ كركوك من مغبة التحريض على الاقتتال.

الصالحي وفي مقابلة مع الحدث قال إن الضغوط متواصلة على التركمان والعرب في كركوك، مشرا إلى أن عصابات مسلحة تقوم بترهيب السكان من المكونين، وهي عمليات منظمة أصبحت مكشوفة ودعا إلى الحوار لتلافي الفتن.