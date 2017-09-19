البرزاني يشترط موافقة بغداد على وضع سقف زمني محدد للحوار حول الاستفتاء

اشترط رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني لاصدار قرار نهائي بشأن الاستفتاء، موافقة الحكومة العراقية على الحوار بهدف استقلال كردستان وفق سقف زمني معين ووجود ضمانات دولية. وعلى هامش لقائه وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اعتبر برزاني أن البدائل المطروحة حتى الان لا تحمل ضمانات للحوار مع بغداد من اجل الاستقلال. وفي الأثناء, تسعى تركيا جاهدة إلى الحؤول دون إجراء الاستفتاء ما دفع بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان لإطلاق مبادرة مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون للضغط على اقليم كردستان واقناعه بالتراجع عن الاستفتاء