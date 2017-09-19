قيادي عراقي: النار ستنتشر في كل المنطقة حال انفصال كردستان

أكد النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صادقت بالقرار الولائي على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض استفاء إقليم كردستان هو قرار إلزامي للإقليم.

عبطان وفي مقابلة مع الحدث أكد أن هناك مكونات وأحزاب مهمشة وليس الأكرد فحسب، لافتا إلى ضرورة ترجيح المصلحة الوطنية أولا، وحذر من أن النار ستنتشر في المنطقة بأكملها حال انفصل الإقليم.