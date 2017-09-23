مقابلة مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

مقابلة خاصة أجراها الزميل طلال الحاج مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والسعبين لجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدث فيها عن جوانب عدة من الأزمة اليمنية

مسالة ميناء الحديدة

سرقة الانقلابيين أموال البنك المركزي

الدور الايراني في اليمن

مساعي الحوثيين لتغيير المناهج وفقا لتعليمات ايران

العلاقات بين صالح والحوثي

البرلمان اليمني وموعد انعقاده المقبل في عدن

ودور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات لليمنيين

وغيرها