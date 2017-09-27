الصراع على النفط السوري

الحرب جولات وحقول, فكرية تارة وعسكرية أخرى واقتصادية أطوارا موقع زمان الوصل نشر تقريرا حول الخلافات بين الحلف الأميركي من جهة والروسي من الأخرى حول خريطة تقاسم مناطق سيطرة داعش في دير الزور

وهي الكعكة التي تسيل لعاب الأميركيين والتحالف كما الروس وتثير الخلاف بين الجبهتين آخر صفحاته اتهامات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا للنظام والروس باستهداف مواقعها في شركة غاز كونوكو التي سيطرت عليها منذ أربعة أيام

ويقع معمل غاز كونوكو شرق دير الزور وهو مجهز لإنتاج الغاز ونقله إلى محطات التوليد الكهربائية الموجودة في الموزعة في المحافظات السورية

تعاقب المسيطرون عليه منذ سقوطه بأيدي الثوار في ألفين واثني عشر ثم استولى عليه داعش بعد عامين بالتناوب مع ما يسمى مجلس شورى المجاهدين قبل أن يستقر لدى داعش