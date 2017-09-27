بغداد ستغلق مطارات كردستان بدءا من الجمعة

تهديدات بغداد بعزل إقليم كردستان بدأت تأخذ مجراها برا وجوا عقب إجراء استفتاء الانفصال

هيئة الطيران المدني العراقية تتحرك وتخطر شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى الإقليم اعتبارا من الجمعة المقبل بعد مطالبات العبادي حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى بغداد.

طيران الشرق الأوسط اللبناني ومصر للطيران تستجيبان لتحذيرات العبادي وتعلقان الرحلات من وإلى مطار أربيل شمال العراق ابتداء من الجمعة لكن الطيران التركي والقطري مستمران

إجراءات بغداد بشأن تسليم المعابر البرية والجوية جوبهت لحد الآن برفض الإقليم، الذي يرى في إبقاء السيطرة على المطارين ضرورة بالنسبة للسلطات الكردية وقوات الأمن في سياق الحرب ضد داعش.

مع إبقاء باب التفاوض على المطارين مع بغداد مفتوحا

تصريح: "وزارة النقل الكردية وإدارتي المطارين على استعداد للتفاوض مع الطريان المدني العراقي ووزارة النقل العراقية لوضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا القرار, هذا إن كانوا يريدون تطبيق القانون وإظهار أنّ للعراق أجواء واحدة"

الوزير الكردي يدرك حسب تصريحاته تأثير إغلاق المجال الجوي على اقتصاد الإقليم المهدد تركياً بالجوع إذا ما أغلقت حدودها في وجه الشاحنات والنفط

وهو ما اكده وزير الجمارك التركي من خلال انخفاض عدد الشاحنات العابرة للحدود منبها إن الحدود لن تبقى مفتوحة

التجاذبات بين بغداد والإقليم تجابه بدعوات دولية للحوار تجنبا لزعزعة استقرار المنطقة كاملة.