تضارب تصريحات المسؤولين القطريين بشأن الأزمة يعكس حالة التخبط

مصطلحات متناقضة يستخدمها مسؤولون قطريون ،كما وصفها مراقبون، تعكس حالة التخبط والإرباك على خلفية المقاطعة الخليجية والعربية لتورط الدوحة في دعم الارهاب

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ،وأثناء محاضرة في جامعة كارنيجي ميلون في الدوحة قال إن ما سمَّاه "الحصار" المفروض على بلاده منذ يونيوالماضي جعل بلاده أقوى بكثير مما كانت عليه .

تصريحات العطية تتضارب والكلمة التي ألقاها أميرقطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأخيرة وقال فيها إن "بلده يعاني الحصار" ...

العطية تحدث أيضا عن "قوة" الدوحة ومتانتها الاقتصادية في حين أكد ،مواطنه، سفير قطر ببروكسل، عبد الرحمن بن محمد الخليفي، أن تلك الأزمة، عطّلت عدة مشاريع مشتركة كان يسهل تحقيقها مع دول الخليج متحدة.