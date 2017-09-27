دعت لذبح العرب نصرة للأكراد

على حسابها الشخصي، في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مليكة مزان، ناشطة أمازيغية مغربية، كما تقدم نفسها، هاجمت العرب في العراق، على خلفية حروب إبادة، على الشعب الكردي، بحسب تعبيرها.

مليكة مزان، بحسب تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعمة للشعب الكردي، ولاستقلال كردستان العراق.

مليكة مزان

ناشطة أمازيغية مغربية/ مقطع فيديو من يوتوب

لم أكن أقصد إني أذبحكم ذبحا، كنت أقول لكم أنتم هل تقبلون، يعني أعمل مساومة، إما هذا الشعب الكردي تعترفون به وتساعدونه على إقامة دولته وإما أساومكم بشيء آخر، أنكم تريدون أننا نحن الأمازيغ نعمل نفس الشيء الذي يقوم به العرب ضد الكرد في الشرق الأوسط، هل تحبون أن نخرجكم من بلدنا نحن الأمازيغ؟

ومثُلت مليكة مزان، أستاذة الفلسفة، التي تم اعتقالها أمام المحكمة الابتدائية، في الرباط، وتهمتها التهديد بالقتل.

فيما طالب دفاع مليكة مزان، بمحاكمتها مع الإفراج عنها من الاعتقال.

محمد ألمو

محامي مليكة مزان

امرأة مغلوبة على أمرها، تتوفر فيها كافة ضمانات الحضور، نحن كدفاع نتساءل ما الغاية، من متابعتها في حالة اعتقال، التهم التهديد بارتكاب جنايات ضد أشخاص، والمتابعة بجريمة التمييز،

تنتمي مليكة مزان، إلى الحركة الأمازيغية في المغرب، ولطالما أثارت الجدل حولها مغربيا، بتغريداتها المكتوبة، وبتسجيلاتها المصورة.

ويرى نشطاء في الحركة الأمازيغية، أن مليكة عبرت عن رأيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.