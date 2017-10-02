إطلاق نار بحفل موسيقي في لاس فيغاس

قتل شخصان وأصيب أربعة وعشرون بجروح إصابة أربعة عشر منهم في حالة حرجة بإطلاق نار في لاس فيغاس فيما افادت الشرطة بمقتل المشتبه به لاحقا.

وكانت الأنباء أفادت بإطلاق مسلح النار على حفل موسيقي ما ادى إلى سقوط ضحايا هذا وُتظهر الصور أنّ الشرطة الاميركية انتشرت في محيط

المكان وقطعت بعضَ الطرقات فيما أشارت أنباءٌ إلى تعليق رحلات في مطار ماكاران الدولي في لاس فيجاس بعد الحادث..