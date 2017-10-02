ذبح سيدة وطعن أخرى في مرسيليا

من جديد هجوم ضد المدنيين يضرب فرنسا في جنوبها أي مدينة مرسيليا

شابتان لم تتخط الكبرى منهما العشرين من العمر... قتلتا

الأولى وعمرها سبعة عشر عاما ذبحت بالسكين في محطة القطارات الرئيسية في مرسيليا وفق وسائل إعلام

المشتبه به وبعد طعنه الفتاة الثانية بسكينه قتل برصاص الجيش

وزير الداخلية أعلن أن المشتبه به صاح قائلا الله أكبر وهو ينفذ هجومه ضد الفتاتين

مصادر الشرطة أكدت أن المهاجم كان يحمل سكين جزار ويبلغ عمره نحو ثلاثين عاما

فيما لم يتم العثور مع القاتل على أوراق ثبوتية رغم أن عمدة مرسيليا أشار إلى أنه ذو هويات متعددة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن بأنه غاضب للغاية بسبب ما سماه الهجوم البربري بالسكين

أما هيئة سكك حديد فنصحت المواطنين بإلغاء خططهم للسفر من محطة قطارات مرسيليا أو إليها