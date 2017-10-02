"بابا شيلني" ماذا حل بالطفل صاحب هذه العبارة؟

الطفل السوري صاحب العبارة الشهيرة "شيلني يا بابا" الذي فقد قدميه نتيجة سقوط برميل متفجر استهدف مكان نزوحه هو وعائلته في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي

بدأ بتلقي العلاج وتركيب أطرافٍ صناعية لقدميه اللتان تعرضتا للبتر في مارس الماضي. الطفل عبد الباسط الصطوف كان قد نزح مع عائلته من جنوب مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، لكن براميل النظام المتفجرة لاحقته إلى حيث نزح، وقتلت والدته وشقيقته البالغة من العمر ٣ أعوام، إلى جانب بتر قدميه