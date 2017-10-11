لماذا طعن المخرج السوري محمد بايزيد

فيلم "النفق" يحكي قصّة المعتقلين بغير وجه حقّ في سجن تدمر العسكري... معتقلون سياسيون يواجهون أسوأ أنواع التعذيب...

"تدمر.. ليس سجناً بل نهاية مسدودة" ..

كلامٌ من سيناريو فيلم كاد ينهي حياة مخرجه السوري أحمد بايزيد الذي تعرّض لهجوم طعن في اسطنبول في أعقاب إطلاق الفيلم الدعائي القصير ... لهذا العمل

طعنة أُصيب فيها في منطقة الصدر اخترقت جسده وخرجت من الطرف الآخر, وفق ما كتب على وسائل التواصل رفيقه "سلامة عبدو " الذي كان معه وأسعفه إلى المستشفى.

هجمات تتواصل ضد معارضين سوريين في مدينة اسطنبول التركية.. وتأتي هذه الحادثة, بعد أيام من سجن رجل اقرّ بانه قتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات اللتين عثر على جثتيهما داخل منزلهما في اسطنبول وذلك لأسباب مالية, بحسب اعترافات الجاني...

عددٌ من المعارضين والصحافيين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا يقولون إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل... ومنها عام 2015، حين قتل تنظيم داعش المنتج والمخرج السوري ناجي الجرف من مؤسس "الرقة تُذبح بصمت" في مدينة غازي عنتاب بمسدس كاتم للصوت, إثر إخراجه فيلما وثائقيا ضد إرهاب التنظيم.