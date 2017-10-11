12 مليون دولار خصصتها واشنطن لمن يدلها على قياديين بحزب الله

صعدت واشنطن موقفها تجاه ميليشيا حزب الله اللبناني، وذلك بعد إعلانها رصد نشاط متواصل لصالح حزب الله بالولايات المتحدة وتحضيره لضرب الداخل الاميركي ففي إجراء لم يحصل منذ عشر سنوات ضد الحزب المصنف منذ 20 عاما "منظمة ارهابية".

مسؤول بوزارة الخارجية أعلن مكافأة مالية قدرها اثنا عشر مليون دولار الدولارات للمساعدة في اعتقال مسؤولين عسكريين بارزين في حزب الله.

الأول وهو طلال حمية ويعتبر المسؤول العسكري للميليشيا اللبنانية بعد اغتيال المطلوب للمحكمة الدولية مصطفى بدر الدين، والمطلوب الآخر هو فؤاد شكر ويعتبر من القادة العسكريين الأربعة الأهم في ميليشيا حزب الله.

الخارجية الأميركية حددت المبالغ المرصودة لمن يدلي بعملومات توصل إلى المطلوب حمية بسبعة ملايين دولار وللمطلوب شكر خمسة ملايين دولار أميركي.