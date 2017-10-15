القوافل العسكرية التركية تواصل التوافد إلى إدلب

إلى إدلب... تتواصل القوافل العسكرية التركية بالتوافد.

تنتشر هناك في شمال غرب سوريا قرب الحدود في إطار اتفاق أستانا.

وبحسب معارضين سوريين, فإنّ عشرات المركبات المدرعة والمعدات تمركزت في عدة مواقع في إطار المرحلة الأولى من الانتشار المتوقع أن يمتد في عمق إدلب تباعاً.

ووفق مصادر الجيش الحر, فإن هذا التوغل في عمق إدلب ومد خطوط إمداد وإقامة مواقع مراقبة سيجبر المتطرفين للتراجع جنوبا في إطار انسحاب تدريجي.

الصور تظهر جرافات تركية ويقول شهود إنها تعمل على مدار الساعة لتمهيد الأرض لإقامة تحصينات ومواقع مراقبة.

بحسب المتحدث باسم الجيش الحر , أدخل الأتراك أربعة أرتال متتالية وقاموا بالتمركز في مناطق تبعد 40 كيلومترا كما تم الاتفاق في استانا.

وتسعى تركيا لإقامة منطقة عازلة تمتد من باب الهوى إلى مدينة جرابلس وجنوبا حتى مدينة الباب.

تركيا وبانتشارها العسكري ستحقق أكثر من هدف في آن: تطبيق هدنة أستانا في محاولة لمنع حملة عسكرية اعتباطية للنظام وحلفائه ضد المعارضة تحت شعار محاربة النصرة ... أما الهدف الآخر فهو منع أكراد سوريا من توحيد منطقة عفرين المعزولة شمالي إدلب مع بقية المنطقة التي يسيطرون عليها قرب حدودها