تنظيف ملعب الرقة الذي كان سجنا تحت حكم داعش

مقاتل يتحدث عن تجربته في استاد الرقة و الي تحول الى سجن لداعش

بهذه الكلمات اختصر هذا المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية قصته في ملعب مدينة الرقة والذي تحول الى سجن تحت حكم داعش

فمع استعادة الرقة تتكشف الحقائق المروعة وكل يروي قصته مع إرهاب داعش وملعب الرقة الرياضي العنصر المشترك في كل الرويات

هذا الملعب ليس فقط سجنا اومراكز للتعذيب لداعش ايضا تحول لموقع لموقع عمليات يتم فيه التخطيط للعمليات الارهابية التي ينفذها تنظيم داعش في سوريا وخارجها ...

بحسب شهود عيان وضحايا ناجين من مجازر داعش تحول هذا الملعب من فكرة تسجيل الاهداف لقطع الرووس حيث ان اكثر عمليات الاعدام التي يمارسها التنظيم كانت تتم في هذه الساحة

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بدات في إزالة الركام من استاد الرقة الرياضي غداة طرد داعش وتستعد لاعلان النصر في احتفال سيقام فيه في محاولة لمسح الذكريات الأليمة التي صنعها الإرهاب